Китайский рынок мобильных телефонов сделал робкие шаги к росту в октябре

Пекин, , 05:57 — REGNUM Продажи мобильных телефонов в Китае выросли на 0,9% в октябре 2018 года в сравнении с тем же периодом 2017 года, достигнув отметки 38,53 млн единиц, тем самым завершив четырехмесячное падение, сообщает 12 ноября агентство Синьхуа.

Общие отгрузки с января по октябрь достигли 343 млн единиц, что на 15,3% ниже, чем за тот же период 2017 года, сообщили в Китайской академии связи и информационных технологий (CAICT).

Продажи телефонов с поддержкой сетей 4G составили 36,42 млн юаней, что на 1,6% больше, чем в 2017 году или 94,5% от общего числа проданных телефонов в октябре. Китайские телефоны сострили 84,4% из проданных в Поднебесной в октябре, что на 1,9% больше, чем в октябре 2017 года. Их отгрузка составила 32,5 млн единиц.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай возглавил в начале 2018 года мировой рост отгрузок мобильных телефонов, несмотря на сокращение внутреннего рынка впервые за десятилетие.

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