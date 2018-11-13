Новый набсовет АЛРОСА возглавили Силуанов, Николаев и Иванов

Якутск, , 05:55 — REGNUM В АК АЛРОСА избраны председатель наблюдательного совета и его заместители. Набсовет якутской алмазодобывающей компании возглавили министр финансов РФ Антон Силуанов, глава республики Айсен Николаев и президент АЛРОСА Сергей Иванов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе добывающего алмазы предприятия.

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Антон Силуанов получил место председателя набсовета АЛРОСА, Айсен Николаев — его первого заместителя, а Сергей Иванов будет заместителем. Глава республики фактически занял месть, которое ранее принадлежало экс-руководителю Якутии Егору Борисову.

Необходимость поменять руководящий состав наблюдательного совета в АЛРОСА объяснили тем, что ранее он был утверждён в новом составе. По этой же причине были определены состав и члены профильных комитетов компании.

Руководить комитетом по стратегическому планированию продолжит заместитель Министра финансов Российской Федерации Алексей Моисеев, по аудиту — член набсовета «Московской биржи» Мария Гордон, по кадрам и вознаграждениям — независимый директор Галина Макарова.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-главу Якутии Егора Борисова в наблюдательном совете АК АЛРОСА сменил действующий руководитель региона Айсен Николаев, а экс-председателя правительства региона Евгения Чекина — действующий вице-премьер Владимир Солодов. Третьим новым членом наблюдательного совета якутской алмазодобывающей компании стала постоянный представитель региона в Санкт-Петербурге Галина Макарова — она назначена на место экс-председателя республиканского государственного комитета по ценовой политике Валентина Лемешева. Остальной состав набсовета АЛРОСА остался прежним.