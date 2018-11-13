SWIFT отключила Иран

Тегеран, , 05:12 — REGNUM Банки Ирана отключены от Международной межбанковской системы SWIFT, заявила заместитель американского министра финансов Сигал Манделкер, сообщает Reuters.

От SWIFT отключены Центральный банк Ирана и остальные кредитные организации в рамках санкций против Тегерана из-за «нарушений ядерной сделки». По словам американского чиновника, на этом меры воздействия не закончатся.

«По Ирану вы увидите, что мы предпримем большее», — заявила Манделкер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон возобновил отмененные в рамках так называемой ядерной сделки с Тегераном санкции 30-летней давности. Ряд представителей США не стесняется признавать, что санкции направлены на нейтрализацию Ирана как крупного поставщика нефти.

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