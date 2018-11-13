Банкоматы Судана остались без «налички»

Хартум, , 04:33 — REGNUM Купюры закончились в банкоматах Хартума, сообщает Reuters.

Отмечается, что отсутствие «налички» в банкоматах связано с девальвацией: жители Судана стали больше снимать денег, к тому же у них упало доверие к банкам в связи с действиями властей, в частности политикой центрального банка.

Напомним, суданские власти пытаются преодолеть экономический коллапс. Месяц назад в этой стране была снижена стоимость фунта с 29 до 47,5 фунтов за один доллар.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 октября Всемирный банк и МВФ обязались помочь Хартуму в реализации новой экономической программы, принятой новым суданским правительством.

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