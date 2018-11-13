В Удмуртии приступили к сокращению чиновников местных администраций

Ижевск, , 01:31 — REGNUM Одной из ключевых тем встречи главы Удмуртии Александр Бречалова с руководителями городских округов и муниципальных районов республики стал вопрос оптимизации штатной численности органов местного самоуправления. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Органы местного самоуправления самостоятельны в принятии решений об оптимизации численности работников. Однако в настоящее время наблюдается значительное превышение показателей штатной численности администраций муниципальных образований в сравнении с другими муниципалитетами в Приволжском федеральном округе.

Предлагается внедрить типовую штатную численность администраций муниципальных образований: малые — 55 единиц, большие — 75 единиц, городские округа — 100 штатных единиц.

В связи с различной обеспеченностью помещениями на единицу штатной численности муниципалитетам предлагается принимать меры для повышения эффективности использования госсобственности, а высвобождаемые площади вовлекать в хозяйственный оборот.

Руководителям городских округов и районов были выданы рекомендуемые структуры администраций муниципальных образований, сформированные в результате проведения комплексного анализа их деятельности.

Бречалов подчеркнул, что необходимо тщательно анализировать предложенные структуры, а затем предлагать изменения.

«Я готов выслушать все предложения. Должен быть мотивированный ответ по каждому направлению. Мы с вами общую модель по численности не выработаем, так как у каждого возможности разные. У вас должна быть мотивация, самое главное — находить дополнительные источники, чтобы сэкономленные средства оставались на территории муниципального образования», — пояснил глава Удмуртии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, летом 2014 года предыдущий глава Удмуртии Александр Соловьев предлагал сократить число чиновников в регионе на 15%. Летом 2015 года в республике задумались над необходимостью сокращения аппарата Госсовета на 10%. Позднее бывший глава Ижевска Юрий Тюрин заявил о планируемом сокращении чиновников на 10%. В ноябре того же года Госсовет внес изменения в Конституцию республики, согласно которым число депутатов шестого созыва, которые будут избраны в сентябре 2017 года, сократится с 90 до 60 человек.

В мае на тот момент и.о. министра труда и миграционной политики республики Надежда Губская говорила, что к концу 2017 года численность государственных гражданских служащих сократится на 10%.

Весной 2018 года Бречалов, подводя итоги своей работы за год, констатировал, что в органах исполнительной власти Удмуртии трудятся 3 016 чиновников, в органах местного самоуправления — 6 188 сотрудников, совокупный фонд оплаты труда составляет 4,117 млрд рублей.

До конца 2018 года планировалось разработать план по сокращению расходов на содержание аппарата правительства и главы республики на 30%, который внедряется поэтапно. Бречалов отмечал, что из-за неэффективности управления республиканский бюджет недополучает «минимум 1,5 млрд рублей». В результате предпринимаемых мер и реформ в области управления дополнительный доход бюджета оценивается в 5 млрд рублей с учетом имущества региона.

В конце июня был подписан указ о сокращении численности сотрудников органов исполнительной власти на 15%. Также Бречалов планировал сократить 30 заместителей министров. До настоящего времени сократили двоих из четверых заместителей министра экономики, пятерых из семи замов министра национальной политики, троих из пятерых замов министров образования и сельского хозяйства, двоих из троих заместителей министра информатизации и связи Удмуртии, троих из пятерых заместителей главы минздрава, а также одного их двоих замов главного ветеринара республики.

В конце октября председатель правительства республики Ярослав Семенов подвел предварительные итоги оптимизации: численность госслужащих Удмуртии с июня сократилась на 15%, объем фонда оплаты труда снизился с 970 до 864 млн рублей. При этом он отметил, что экономический эффект в размере 106 млн рублей можно ждать только в 2019 году, поскольку в настоящее время все высвободившиеся средства направлены на компенсационные выплаты при сокращениях чиновников.