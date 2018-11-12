Дагестан и Татария планируют развивать сотрудничество

Махачкала, , 23:59 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов провел встречу с главой Дагестана Владимиром Васильевым, сообщили ИА REGNUM в правительстве Татарии. Стороны обсудили текущие вопросы развития межрегионального сотрудничества.

В настоящее время сотрудничество республик развивается в рамках подписанного 5 февраля 2018 года соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Одним из основных достижений сотрудничества между регионами в текущем году было открытие прямого авиарейса по маршруту Казань — Махачкала.

Для реализации соглашений в Казани открыто представительство правительства Дагестана. В свою очередь в Махачкале функционирует ООО «Торговый дом Татарстан».

Главы регионов 12 ноября приняли участие в IV Заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», посвященное вопросам противодействия экстремизму среди молодежи и просвещения в традициях мирного ислама.

В рамках заседания Группы Минниханов выступил с инициативой создания совместной Академии молодых лидеров. Речь идет о скоординированной подготовке высококвалифицированных молодых кадров. В частности, планируется разработать программу подготовки молодых людей с организацией курсов как в России (на базе Болгарской исламской академии), так и в государствах исламского мира, заинтересованных в реализации проекта.

«Вероятно, в содержательной части целесообразно было бы сделать упор на вопросах синтеза современных технологий и традиционных ценностей, партнерства цивилизаций и вопросах управления в условиях многополярного мира. Важно подготовить нашу молодежь к новой реальности и новому миропорядку, ответственному и честному отношению как к собственной стране, так и к своим партнерам, от этого будет зависеть будущее человечества», — отметил глава Татарии и выразил надежду, что вскоре, благодаря совместным усилиям участников Группы, эта идея получит практическую реализацию.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в дагестанском правительстве есть нескольсок выходцев из Татарии. Так, в феврале 2018 года в Дагестан прибыл экс-министр экономики Татарии Артем Здунов. Парламент республики утвердил его в должности премьер-министра, взамен отправленного в отставку и арестованного по делу о мошенничестве Абдусамада Гамидова. Указ по назначении Здунова был подписан врио главы Дагестана Владимиром Васильевым 7 февраля.

Своим советником еще в феврале Здунов назначил Дилюса Шавалиева, который до этого работал директором НО «Гарантийный фонд РТ». Однако в Дагестане он не прижился. Спустя два месяца он ушел в отставку по собственному желанию.

В октябре уроженец Татарии Ленар Сабиров назначен советником председателя правительства Дагестана Артема Здунова. С 2009 по 2017 год он возглавлял клинический госпиталь медико-санитарной части МВД России по Татарии.