Украинский оператор связи полностью заработал в ДНР

Донецк, , 23:40 — REGNUM В Донецкой Народной Республике (ДНР) полностью восстановили мобильную связь украинского оператора Vodafone, сообщает 12 ноября «Донецкое агентство новостей».

Согласно сообщению, ранее связь Vodafone была прервана из-за повреждения оптоволоконной линии между ДНР и ЛНР. При этом проблемы со связью начались еще в начале 2018 года.

Напомним, ранее произошла авария в районе Еленовки, из-за чего связь Vodafone отсутствовала в ДНР более 3,5 месяцев. Связь восстановили только к концу апреля 2018 года.