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Украинский оператор связи полностью заработал в ДНР

Экономика

На Украине работает Vodafone

Донецк, 12 ноября 2018, 23:40 — REGNUM  В Донецкой Народной Республике (ДНР) полностью восстановили мобильную связь украинского оператора Vodafone, сообщает 12 ноября «Донецкое агентство новостей».

Согласно сообщению, ранее связь Vodafone была прервана из-за повреждения оптоволоконной линии между ДНР и ЛНР. При этом проблемы со связью начались еще в начале 2018 года.

Напомним, ранее произошла авария в районе Еленовки, из-за чего связь Vodafone отсутствовала в ДНР более 3,5 месяцев. Связь восстановили только к концу апреля 2018 года.

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Госстроительство и политическая жизнь в ДНР и ЛНР
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