Бизнесмены России и Турции находятся в активном диалоге

Москва, , 22:59 — REGNUM В Москве проходит Русско-Турецкий деловой форум.

Организаторами форума выступили Российско-Турецкая рабочая группа РСПП совместно с Ассамблеей экспортеров Турции (TIM) при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Российского союза промышленников и предпринимателей.

Целью Форума является привлечение внимания турецких инвесторов к экономическому потенциалу России, установление партнерских отношений между российскими и турецкими компаниями, разъяснение приоритетов развития российской промышленности и политики привлечения иностранных инвесторов, а также развитие двусторонних инвестиционных и торговыхотношений.

В Форуме приняли участие более 300 представителей крупного и среднего бизнеса России и Турции.

Программа Форума включала проведение пленарной сессии, а также отраслевых круглых столов по следующим темам: «Автомобилестроение», «Государственно-частное партнерство, «Строительство», «Инфраструктура», «Текстильная промышленность», «Продукты питания и агропромышленный комплекс». Кроме этого, состоялись B2B-встречи между российскими и турецкими компаниями.

В рамках бизнес-форума был подписан меморандум о создании Российско-Турецкой В2В платформы, которая соединит российское и турецкое бизнес-пространство. Площадка начнет свою работу при поддержке Ассамблеи экспортеров Турции (TIM), Российского экспортного центра и Российско-Турецкой рабочей группы Российского союза промышленников и предпринимателей.

Меморандум подписан российской компанией IQS (ООО «АйКьюЭс») и турецким Акционерным обществом (Аноним Ширкати) «КОБИ Улусларараси». С российской стороны подпись под документом поставил Генеральный директор Рамиль Мухтасаров, с турецкой стороны — Председатель правления Али Газель.

Документ закрепил намерение развивать двустороннее взаимовыгодное сотрудничество, обеспечивая привлечения к нему широкого круга коммерческих предприятий двух стран. Создаваемая В2В платформа будет способствовать выходу российских компаний на рынок Турции, а также призвана помочь с продвижением турецких компаний на российском рынке.

Благодаря системе компании смогут оптимизировать закупки контрагентов (автоматический контроль запасов, автоматическое совершение заказа, сформированный профиль — список наиболее покупаемых товаров), организовывать коммерческие аукционы и торги. В результате снизится операционная нагрузка на менеджеров, возможна оптимизация отделов продаж.

Заработок B2B платформы будет формироваться за счет абонентского обслуживания компаний — производителей, которые заинтересованы в дополнительных каналах продаж.

Форум «Новая эра российско-турецких деловых отношений» позволил представителям властей и бизнеса двух стран обсудить перспективы сотрудничества в различных областях, в том числе в автомобиле‑ и судостроении, строительстве, текстильной отрасли, агропромышленном секторе», — отметил президент РСПП Александр Шохин.

«По итогам Российско-Турецкого бизнес-форума «Новая эра Российско-Турецких деловых отношений» было решено продолжить работу по разъяснению приоритетов развития российской промышленности и политики привлечения иностранных инвесторов, а также по развитию двусторонних инвестиционных и торговых отношений. В рамках этой деятельности до конца 2018 года подготовить дорожную карту совместных деловых мероприятий (бизнес-миссий, B2B-встреч, региональных форумов) между РСПП и TIM на 2019 год. А также поддержать создание Российско-Турецкой В2В платформы, которая соединит российское и турецкое бизнес-пространства. Площадка начнет свою работу при поддержке Ассамблеи экспортеров Турции (TIM), Российского экспортного центра (РЭЦ) и Российско-Турецкой рабочей группы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Организовать рабочую группу для обсуждения дорожной карты запуска В2В платформы с участием представителей: компаний-разработчиков, а также TIM, РЭЦ, Российско-Турецкой рабочей группы РСПП. Было предложено создать рабочие группы по сопровождению турецких инвесторов в Москве, Московской области и других регионах», — отметил председатель российско-турецкой рабочей группы РСПП Арсен Аюпов.