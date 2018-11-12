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США еще пять лет будут поддерживать безопасность украинских АЭС

Экономика

Соответствующее соглашение уже подписано

Киев, 12 ноября 2018, 22:57 — REGNUM  Министр энергетики США Рик Перри и глава МИД Украины Павел Климкин подписали соглашение о продолжении сотрудничества в сфере безопасности атомных объектов на Украине, сообщает 12 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, США будут помогать Украине развивать свою «энергетическую независимость». Также на пять лед продлено соглашение о сотрудничестве по безопасности украинских гражданских атомных объектов.

Напомним, атомная энергетика дает более 50% от всей энергии на Украине. Поскольку вся атомная инфраструктура на Украине строилась во времена СССР, все АЭС Украины используют российское ядерное топливо ТВЭЛ. Но после госпереворота на Украине в 2014 году Киев решил отказаться от проверенного топлива и перейти на американское Westinghouse.

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Атомная энергетика
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