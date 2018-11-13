Госдума рассмотрит пакет по налогообложению самозанятых во II чтении

Москва, , 00:02 — REGNUM Сегодня, 13 ноября, Госдума рассмотрит пакет законопроектов о проведении в PФ эксперимента по налогообложению самозанятых граждан РФ во втором чтении, сообщает ИА REGNUM.

По предложению авторов, с 2019 года в четырех регионах страны следует в качестве эксперимента обложить налогом так называемых самозанятых граждан РФ. К ним относятся граждане, которые получают доход от своей деятельности, но при этом не имеют работодателя и подчиненных. В законопроекте также прописано, что доход таких граждан в год должен быть не выше 2,4 млн рублей.

Если закон будет принят, то эксперимент пройдет в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарии и займет 10 лет. Как объяснял ранее один из авторов законопроектов, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), инициатива затронет именно эти территории, поскольку это регионы-доноры, у которых нет целей пополнять свой бюджет за счет новых налогов.

Самозанятым предлагается ввести особый льготный режим налогообложения — со своего дохода они должны будут уплачивать налог в 4% с дохода, если они работают с физлицами. Если же они оказывают услуги или продают товары компаниям, то ставка налога поднимется до 6% с дохода. Уплачивать налоги они смогут с помощью приложения «Мой налог», специально созданного Федеральной налоговой службой. ФНС также предложила оформить для таких граждан право на имущественный вычет в размере 10 тыс. рублей, который поступит на счет самозанятых сразу после регистрации в приложении.

Ко второму чтению профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам доработал законопроект, прописав в нем, что установленные нормы не должны изменяться в течение всех 10 лет проведения эксперимента.

Депутаты также уточнили, что под налогообложение должен подпадать в том числе и доход, которые граждане получают от использования (сдачи в аренду) недвижимости.

Кроме того, депутаты предлагают смягчить наказание для зарегистрированных граждан, которые не выдали чек за указанные услуги — то есть, не уплатили налог с этого дохода. Предполагается, что за первое нарушение самозанятый должен заплатить штраф в 20% от полученного дохода, не подпавшего под налогообложение. А если нарушение повторится в течение полугода, то штраф вырастет до 100%. Профильный комитет и правительство предложили в ходе первого года проведения эксперимента не применять эти нормы.