В Мордовии открылся молочный завод мощностью 10 тонн в смену

Саранск, , 21:18 — REGNUM В Кочкуровском районе открылся завод по глубокой переработке молока. Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в церемонии открытия, а также посетил производственные участки, пообщался с трудовым коллективом, обсудил возможности нового производства, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Инвестиции в проект составили 155 млн рублей. В настоящее время завод будет перерабатывать 10 тонн молока в смену. Окупаемость проекта составит 5,5 лет. Это производство с высочайшим уровнем автоматизации: 10 человек, занятых на заводе, обеспечат объем реализации от 122 млн рублей до 190 млн рублей. На заводе в следующем году в смену будет перерабатываться от 3,650 тыс. тонн до 5,11 тыс. тонн молока. Средняя заработная плата на предприятии составляет 28 тыс. рублей.

Производственная цепочка предприятия включает участок приемки молока производительностью 5 тонн в час и хранения сырого молока 12 тонн; аппаратный участок производительностью 5 тонн в час; участок по розливу цельномолочной продукции; участок по розливу кисломолочной продукции; творожный участок производительностью 600 кг готовой продукции в смену; участок мороженого производительностью 2,4 тыс. кг в смену; участок производства и упаковки сливочного масла производительностью от 300 до 500 кг.

Все процессы производства максимально автоматизированы. Система по автоматическому составлению маршрутов подачи молочной продукции под управлением центрального компьютера позволяет максимально сократить время подачи молочной продукции и исключить риски по попаданию в продукт посторонних примесей. Под контролем центрального компьютера также проходит мойка оборудования.

В ассортимент продукции предприятия входит молоко двух степеней жирности, кефир, ряженка, простокваша, йогурты с разными наполнителями, сливочное масло, творог, брынза, мягкие, плавленые и полутвердые сыры, мороженое 12 видов.

«В отличие от крупных предприятий, которые поставляют продукцию в основном в торговые сети, такие производители представлены в сегменте фермерских продуктов, которые у населения особенно востребованы. Продают они такие продукты и на ярмарках выходного дня, больших продовольственных ярмарках, что очень важно для сдерживания цен и поддержания покупательской способности населения. Поэтому от имени руководства республики заверяю: всемерная поддержка таким производствам будет оказываться и впредь», — заверил Волков руководство завода.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, за 5 лет в развитие мордовского села вложено более 40 млрд рублей. Мордовия входит в первую пятерку регионов страны по производству мяса, яиц и молока в расчете на душу населения. На 1 жителя производится 506 литров молока, 345 кг мяса, 1760 штук яиц. Свыше 60% продукции поставляется за пределы республики — в 68 российских регионов и зарубежные страны.

«К 2022 году мы намерены перешагнуть 7-тысячный рубеж по надоям на одну корову», — заявлял ранее глава республики.

В настоящее время по показателю производства молока Мордовия входит в двадцатку лучших регионов России. Первые три позиции занимают Татария, Краснодарский край и Удмуртия.