С растущим профицитом: Госдума рассмотрит поправки в госбюджет-2018

Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 13 ноября, Госдума на пленарном заседании рассмотрит проект поправок к федеральному бюджету 2018 года в первом чтении, сообщает ИА REGNUM.

Правительство предложило изменить основные параметра госсметы на 2018 год, поскольку нефтегазовые доходы государства увеличились из-за выросших цен на нефть. Так, доходы госбюджета окажутся выше на 1,875 трлн рублей. Эти средства уйдут в резерв, за счет них будет пополнен Фонд национального благосостояния. Так, по расчетам правительства, по итогам 2018 года его бюджет составит 3,818 трлн рублей.

Правительство также предлагает увеличить расходы федерального бюджета на 217,7 млрд рублей, из которых 97 млрд рублей уйдут в региональные бюджеты как компенсация выпадающих доходов из-за отмены налога на движимое имущество.

Таким образом, федеральный бюджет 2018 год будет исполнен с профицитом, доходы госказны превысят расходы на 2,139 трлн рублей. Это в четыре раза выше, чем планировалось ранее.