Сергей Железняк назвал действия Киева «суицидом»

Москва, , 20:49 — REGNUM Закупка угля из американского штата Пенсильвания — суицид украинской власти, заявил 12 ноября член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия») в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Если у тебя есть ресурс, нужно грамотно им распоряжаться. Прежде всего, в интересах своих граждан, своей промышленности и своего дальнейшего развития. То, что на сегодня украинские власти делают по отношению к своей промышленности и собственным гражданам — это, конечно, суицид», — сказал он.

По мнению депутата, одним углем из Пенсильвании дело не ограничится, и американцы внедрят на украинский рынок и другие свои товары.

Напомним, Украина, имеющая собственные запасы угля, закупает его за рубежом, в том числе и по высоким ценам из США.

12 ноября министр энергетики США Рик Перри совершает визит на Украину. Во время переговоров с украинским руководством обсуждаются поставки американских энергоносителей.

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