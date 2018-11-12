«Если еще так поуправляют Украиной, то мы дойдем до дефолта» — эксперт

Киев, , 20:16 — REGNUM «Президент Украины Петр Порошенко считает, что его команда четыре года слаженно работала, чтобы страна и дальше оставалась самой бедной в Европе». Об этом 12 ноября в эфире телеканала NewsOne заявил украинский политолог Константин Бондаренко, комментируя слова президента об успешной и слаженной работе властей за последние четыре года.

«Если расшифровать его слова, то получается, что к такому положению мы шли слаженно с его командой четыре года и работали для того, чтобы стать самой бедной страной в Европе», — пишет эксперт.

При этом он считает, что экономическая политика украинских властей грозит стране дефолтом.

«Кредит нам был не нужен, мы могли обойтись без него, но поскольку политически у нас есть определенные обязательства, то мы должны были взять этот кредит… Если еще немного так поуправляют государством, то мы дойдем до дефолта. Не хочу никого пугать, но мы балансируем на этой грани. Другое дело, если бы мы соскочили с иглы Международного валютного фонда, с иглы кредитования, если бы мы перестали слушать, что нам надо делать, а начали делать то, что мы должны делать для обеспечения своего экономического роста, тогда было бы больше толка и не было бы разговоров о дефолте», — считает Бондаренко.

Он также считает, что новому правительству придется решать проблемы, созданные кабмином Владимира Гройсмана.

«Мы отдадим треть нашего бюджета по долгам в надежде на то, что мы получим эти же деньги назад в виде кредитов, создавая проблемы для следующих правительств», — подытожил Бондаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября на седьмом заседании Совета регионального развития президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская экономика демонстрирует недостаточные темпы роста, чтобы повысить уровень жизни населения и, чтобы Украина перестала быть самой бедной страной в Европе.

«Если 70% граждан считают, что страна движется в неправильном направлении, это значит, что мы все вместе — власть и органы местного самоуправления недорабатываем… В-третьих, хоть мы и восстановили экономический рост, его темпы недостаточны, чтобы люди во всех регионах почувствовали восстановление уровня жизни, чтобы мы перестали быть одной из самых бедных стран в Европе», — сказал Порошенко.

По его словам, Украина могла бы отказаться от кредитов, если бы не пиковые выплаты по внешним долгам в 2019—2020 гг.

«А можно перейти на опору на собственные силы? Текущее положение экономики позволяет отказаться от кредитов международных финансовых организаций. Я это отмечаю, это результат слаженной четырехлетней работы. Мы бы так и сделали, если бы не должны были в 2019 году и в 2020 году преодолевать пиковые нагрузки по выплате старых долгов», — заверил Порошенко.