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ЕБРР и «Нафтогаз Украины» договорились о сокращении метановых выбросов

Экономика

Также в договоре участвует минэкологии Украины

ЕБРР и «Нафтогаз Украины» договорились о сокращении метановых выбросов
Иллюстрация: Naftogaz.com
Нафтогаз

Киев, 12 ноября 2018, 20:40 — REGNUM  Министерство экологии Украины совместно с компанией «Нафтогаз Украины» подписали договор с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о сотрудничестве в области сокращения метановых выбросов в газовом секторе, сообщает 12 ноября «112 Украина».

Согласно сообщению, все стороны договоры разработают программу по сокращению выбросов. Для этого будут внедрятся системы измерения выбросов, инвентаризация выбросов и так далее.

Напомним, ЕБРР является одним из основных инвесторов на Украине. Так, ранее банк предоставил «Украинским железным дорогам» кредит на $150 млн для закупки до 6,5 тыс. открытых грузовых полувагонов и на развитие корпоративного управления.

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