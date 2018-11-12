В Тамбовской области отремонтированы все запланированные дворы

Тамбов, , 19:45 — REGNUM В Тамбовской области на данный момент завершен ремонт всех 233 дворовых территорий, включенных в программу реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» этого года, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Отремонтирована также 121 общественная территория.

Эта информация прозвучала сегодня на заседании межведомственной комиссии Тамбовской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Члены комиссии обсудили ход реализации программы в этом году, а также перспективы следующего года.

Формирование основ принципиально новой городской среды губернатор Александр Никитин назвал одним из приоритетов региональной политики. И на Тамбовщине с большим вниманием и ответственностью подходят к реализации этой программы. На данный момент завершен ремонт всех 233 дворовых территорий, включенных в программу этого года. Преобразились и 92 процента общественных пространств — отремонтирована 121 из 132 общественных территорий. Новый облик получили четыре парка из шести, включенных в программу.

Начальник управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области Светлана Григорьева заслушала представителей муниципальных образований, в которых пока продолжаются благоустроительные работы. Она подчеркнула, что все работы по преобразованию общественных территорий необходимо завершить до 15 декабря.

В муниципалитетах региона уже начата подготовка мероприятий по реализации аналогичного проекта по благоустройству в следующем году. Сейчас на федеральном уровне уточняется порядок реализации программы.