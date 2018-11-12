Инвестиции в АПК Тамбовской области за год оставят 35 млрд рублей

Тамбов, , 19:33 — REGNUM В Тамбовской области в этом году, по прогнозам, объем инвестиций в АПК составит 35 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Около 70% всех инвестпроектов реализуется в этом секторе экономики.

В этом году инвестиционные проекты в сфере АПК реализуются практически во всех районах области — всего их 56. О результатах взаимодействия с инвесторами доложил сегодня на оперативном совещании у главы администрации Тамбовской области Александра Никитина начальник регионального управления сельского хозяйства Александр Аксенов.

По его словам, в 2018 году инвестиции в агропром составят 35 млрд рублей. Новые предприятия и инфраструктура появляются в разных сферах производства: мелиорация и потребкооперация, картофеле‑ и фруктохранилища, тепличные, птицеводческие, свиноводческие, молочные, рыбные комплексы, мясоперерабатывающие, зерноперерабатывающие, хлебопекарные предприятия, маслобойные и сахарный заводы, семейные фермы, транспортно-логические центры. Тамбовская область, по информации Минсельхоза России, является регионом, где наиболее успешно выполняется программа «Устойчивое развитие села».

Александр Никитин отметил, что 70 процентов всех инвестпроектов приходится именно на сферу АПК. Но сегодня Тамбовщина нуждается и в развитии других направлений. Губернатор поручил руководителям профильных управлений активнее работать по привлечению в регион инвестиций, в том числе на площадках трех индустриальных парков и в ТОСЭР «Котовск», а управлению образования и науки совместно с вузами и средними профессиональными учебными заведениями организовать опережающее профессиональное обучение по специальностям, востребованным на новых преприятиях.