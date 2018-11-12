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Кения считает строительство АЭС необходимостью

Экономика

Международное сотрудничество должно ускорить вступление страны в «атомный клуб»

Найроби, 12 ноября 2018, 18:56 — REGNUM  11 ноября стало известно, что Совет по ядерной энергии Кении (KNEB) разослал предложения иностранным организациям и компаниям принять участие в конкурсе по исследованию кандидатных площадок для строительства АЭС.

Победитель конкурса должен будет провести инженерно-геологические и инженерно-гидрометеорологические изыскания площадок, определить влияние на площадки окружающей инфраструктуры, и так далее. KNEB подтвердил, что предварительно выбрал несколько кандидатных площадок. По итогам исследования по каждой из них должно быть выдано заключение о пригодности для строительства АЭС.

По оценкам KNEB, рост потребления электроэнергии в стране приведёт к тому, что возможности его покрытия за счёт ГЭС, ветрогенераторов и других неядерных источников будут исчерпаны примерно к 2025 году. Исходя из этого, в 2017 году Кения подписала соглашения с МАГАТЭ и с Китаем — для того, чтобы ускорить развитие своей атомной отрасли. Год назад Кения планировала, что строительство АЭС может начаться уже в 2021 году, но не смогла самостоятельно справиться с выбором площадки, отвечающей всем геологическим требованиям безопасности. Приглашение к этому процессу иностранных специалистов выглядит совершенно логичным — нет никакого смысла продолжать терять время, поскольку возникновение энергодефицита становится всё ближе. Сохранит ли Кения ориентацию на сотрудничество с атомной отраслью Китая, покажут результаты намечающегося тендера по исследованию площадок.

regnum author Борис Марцинкевич
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