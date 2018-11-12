Рекомендовано вдвое повысить цену парковки в центре Москвы

Москва, , 18:17 — REGNUM РЭУ им. Плеханова провел исследование, выводы которого позволяют властям Москвы существенно повысить стоимость уличной парковки. Результаты опубликованы на сайте университета.

Специалисты вуза обнаружили востребованность уличных парковок в центре столицы, превышающую 100%. То есть владельцы автомобилей, не найдя свободного места для парковки, ставят автомобиль неподалеку с нарушением правил.

«Рекордные показатели загрузки зафиксированы, например, на улицах Петровские Линии, Нижний Кисельный переулок, Козицкий переулок, Большая Якиманка, Неглинная, Петровка», — говорится в тексте.

В исследовании объясняют ситуацию, сравнивая стоимость парковки на улице (от 60 до 200 руб./ч) с тарифами в капитальных паркингах (от 100 до 400 руб./ч).

«Заниженные цены на уличную парковку в сравнении с внеуличной являются одной из причин ее чрезмерной загруженности, поскольку по практике европейских и американских мегаполисов, сопоставимых по численности населения и автомобилизации с Москвой, парковка на улице всегда значительно дороже подземной или многоуровневого паркинга», — отмечают специалисты.

На ситуацию также влияют, по их мнению, «злоупотребления 15-минутным бесплатным периодом» и другие хитрости автовладельцев.

«Потенциал увеличения тарифов на уличную парковку до размера тарифов во внеуличных паркингах, снижение 15-минутного периода бесплатной парковки, предоставляемого по правилам для оплаты, позволят снизить загруженность на 15−20%», — делаются выводы.