Дагестанская компания обвинила в клевете Российский союз автостраховщиков

Махачкала, , 18:05 — REGNUM Дагестанская страховая компания «Образец» обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском о защите чести и деловой репутации. Претензии организации направлены в адрес Российского союза автостраховщиков (РСА), передаёт 12 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, 27 сентября 2018 года на сайте коммерческой организации Российский союз автостраховщиков была размещена информация о том, что АО «Образец» выдаёт фальшивые полисы ОСАГО. Из статьи следует, что дагестанская компания, якобы не имеющая лицензии на право страховой деятельности, обманула уже около полутысячи человек. Таким образом, РСА предупредил читателей об опасности сотрудничества с АО «Образец». Позже статья была продублирована на более чем 15 сайтах.

Дагестанская компания 12 ноября выступила с открытым опровержением данной информации. В письме говорится о безосновательности обвинений в адрес организации, котороя честно и добросовестно выполняет свои обязанности перед клиентами.

Кроме того, если верить документу, недостоверная информация, распространённая РСА, нанесла компании как имиджевый, так и серьёзный материальный ущерб.

«АО «Образец» не может должным образом продолжать свою деятельность, так как РСА дискредитировал страховую компанию… Возникли препятствия в перерегистрации автотранспорта и предоставлении услуг собственникам транспортных средств, застрахованных АО «Образец», уменьшилось число потенциальных клиентов, желающих сотрудничать с компанией, в связи с чем организация терпит убытки, по причине публикаций клеветнического характера в различных СМИ», — говорится в документе.

Страховая компания высказала также предположение, что действия РСА направлены на подавление коммерческой деятельности структуры с целью сохранения своего монопольного положения в данном виде деятельности на территории страны.