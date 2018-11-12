Цены на нефть выросли после заявлений ОПЕК

Лондон, , 18:18 — REGNUM Мировые цены на нефть начали рост благодаря заявлениям ОПЕК о намерении сократить поставки в 2019 году, 12 ноября передает агентство Reuters.

К настоящему моменту нефть марки Brent выросла в цене на 80 центов до $70,98 за баррель к 12:05 мск, нефть WTI выросла в цене на 36 центов до $60,69 за баррель.

Ранее 12 ноября министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что страны ОПЕК рассматривают возможность сокращения поставок в 2019 году на миллиард баррелей.

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