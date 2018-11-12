Понедельник, 12 Ноября 2018 года
19:56:28 МСК

Цены на нефть выросли после заявлений ОПЕК

Экономика

Страны ОПЕК готовятся сократить поставки в 2019 году на миллиард баррелей

Лондон, 12 ноября 2018, 18:18 — REGNUM  Мировые цены на нефть начали рост благодаря заявлениям ОПЕК о намерении сократить поставки в 2019 году, 12 ноября передает агентство Reuters.

К настоящему моменту нефть марки Brent выросла в цене на 80 центов до $70,98 за баррель к 12:05 мск, нефть WTI выросла в цене на 36 центов до $60,69 за баррель.

Ранее 12 ноября министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что страны ОПЕК рассматривают возможность сокращения поставок в 2019 году на миллиард баррелей.

Читайте также: Отскок цен на нефть вверх будет недолгим

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Динамика цен на нефть и нефтепродукты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить