Из-за раннего выхода на пенсию граждане Италии потеряют до 30% — эксперты

Рим, , 17:53 — REGNUM Граждане Италии, которые в соответствие с законом с 2019 года будут выходить на пенсию раньше, потеряют от 5 до 30% своей будущей пенсии, заявили в понедельник, 12 ноября, консультанты итальянского парламента по бюджетным вопросам, передает информагентство Ansa.

В случае, если гражданин выйдет на пенсию на год раньше, чем это предполагали ранее действовавшие законы, то потери составят около 5% пенсию, если на четыре года раньше, то потери могут составить до 30%.

По новым правилам в 2019 году смогут раньше выйти на пенсию 437 тысяч человек, если все они сделают это одновременно, то нагрузка на пенсионную систему вырастет на 13 млрд евро, отметили эксперты.

Ранее правительство Италии в соответствие с предвыборными обещаниями предусмотрело в проекте бюджета средства на снижение пенсионного возраста с 2019 года. Сейчас возраст выхода на пенсию высчитывается по сложной схеме и в среднем составляет 67 лет. По новым правилам на пенсию сможет выйти гражданин, сумма возраста и стажа которого не менее 100, возраст которого не менее 62 лет и стаж — не менее 38 лет.

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