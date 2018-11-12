Порошенко: Украина — беднейшая страна Европы. Виноваты Сцилла и Харибда...

Киев, , 17:52 — REGNUM Низкий уровень экономического развития Украины сделал ее одной из беднейших стран Европы, поэтому тарифы на газ для населения будут расти, заявил 12 ноября украинский президент Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития.

По информации издания «Экономическая правда», Порошенко сказал, что темпы экономического роста Украины незаметны для населения страны, а правительство вынуждено выбирать между решениями плохими и очень плохими.

По этой причине Украина не может обойтись без кредитов от Международного валютного фонда, условием которых являются повышение цен на газ и сокращение социальной сферы.

«Правительство стояло на растяжке между плохим и очень плохим — между повышением тарифов и мощным ударом по макрофинансовой и макроэкономической стабильности государства. А это и курс, и дефицит бюджета, и своевременные выплаты пенсий и зарплат, финансирование армии, сектора безопасности. Это выбор между Сциллой и Харибдой», — цитирует издание слова Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, социально-экономический кризис на Украине углубляется с февраля 2014 года, когда в результате госпереворота к власти пришли сторонники разрыва экономических связей с Россией, что привело к фактической деиндустриализации страны и катастрофическому сокращению рабочих мест.

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