В засушливых регионах Крыма у частников отнимут водяные скважины

Симферополь, , 17:45 — REGNUM В регионах Крыма, где есть скважины, находящиеся в собственности частников и где нет альтернативного источника поставки воды, должны быть приняты меры по их принудительному возврату в собственность государства. Об этом во время рабочей встречи в правительстве Крыма 12 ноября заявил глава республики Сергей Аксёнов.

«Если частники готовы поддерживать тариф на подачу воды не выше стандартного — 31,55 рублей за кубометр, тогда нет необходимости менять ситуацию. Однако если существует дефицит и получение воды превращается в испытание, тогда необходимо обеспечить процедуру принудительного выкупа скважин», — отметил глава РК.

Он также подчеркнул, что местным властям необходимо понимать ответственность за траты.

Как сообщало ИА REGNUM, к самым вододефицитным регионам Крыма относится Ленинский район, города Керчь, Феодосия, Судак и Симферополь, а наиболее вододефицитными отраслями являются промышленность и сельское хозяйство.

«В рамках федеральной целевой программы ведётся строительство системы водоподачи в восточной части Крыма, реконструкция и расчистка Кутузовского водохранилища, строительство гидротехнических сооружений и реконструкция насосной станции Феодосийского водохранилища», — сообщал ранее зампредседатель крымского правительства Юрий Гоцанюк.

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