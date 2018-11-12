Ряд городов Украины может остаться без отопления из-за долгов

Киев, , 17:42 — REGNUM Вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко признал наличие проблем с запуском отопления в гг. Херсон, Кривой Рог, Смела, Коцюбинское и Шепетовка.

«Вопрос в финансовых расчетах между финансовыми субъектами — между НАК «Нафтогазом», коммунальными предприятиями и ТЭЦами. Как и в прошлый год вопрос Смелы, как и в прошлый год вопрос Шепетовки, которые передали каким-то предприятиям свою коммунальную собственность, а сейчас судятся с ними. Судебные тяжбы не дают возможность вовремя подключить. Мы поддерживаем их в вопросе реструктуризации долгов», — пообещал Зубко на седьмом заседании Совета регионального развития.

Он напомнил, что вся ответственность за прохождение отопительного сезона лежит на местных властях.

«У меня нет крана чтобы включить тепло. Сегодня ответственность за теплоснабжение в любом городе, в любом населенном пункте на мэре города… После того как будет запущен отопительный сезон мы шаг за шагом пройдем: кто, что делал или не делал, чтобы люди вовремя не получили тепло. Чтобы это показать мы привлечем и общество, и правоохранительные органы», — пообещал Зубко.

При этом он упрекнул мэра Кривого Рога Юрия Вилкула за то, что он раньше не занимался проблемой подготовки города к прохождению отопительного сезона.

«Этим, когда надо было заниматься? В июле месяце… Для нас важно, чтобы эти вопросы решались. Если от правительства нужна помощь — реструктуризация долгов, она будет… То, что касается Херсона, то что касается Кривого Рога, где есть ТЭЦ, там нужно системно решать вопросы», — сказал Зубко.

В свою очередь мэр Кривого Рога Вилкул проинформировал, что городские власти взяли кредит для погашения долгов за газ.

«70-тысячный город не может быть в заложниках… Нет долгов, нужно пройтись судом и получить долги… Мы взяли кредит на 15 млн (чтобы оплатить поставки газа в котельные — ред.). Мы показали свою способность, честность и открытость, чтобы люди отапливались. Мы пойдем в суды», — сказал Вилкул во время общения с Зубко.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко считает, что сегодня жители многих украинских городов стали заложниками чиновников, которые отстаивают интересы компании «Нафтогаз Украина». Он возмутился, что жителям столицы до сих пор не включили горячую воду.

«Та же самая ситуация происходила в г. Киев, когда киевлян все лето держали как в заложниках без горячей воды. Понимаем, лето еще можно прожить, но сейчас отопительный сезон. Это позор, когда чиновники ставят в приоритет интересы государственной компании… Не может чиновник, защищая интересы государственной компании, пренебрегать интересами людей. Ситуация позорная», — добавил Кличко.

Как сообщалось, 12 ноября жители г. Кривой Рог взяли штурмом здание «Криворожгаз» из-за отказа «Нафтогаз Украины» поставлять газ Криворожской теплоцентрали. Несмотря на похолодание часть города остается без отопления. Местные жители в знак протеста подожгли под зданием шины.

По данным пресс-службы, в заложниках удерживаются технический директор предприятия Анатолий Пономаренко и начальник управления охраны труда Борис Рыбка.

«Они объясняли, что «Нафтогаз» должен дать разрешение на пуск газа, но люди ничего не хотят слышать, потому что их дети мерзнут», — сказано в сообщении.