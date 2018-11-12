Частные ассенизаторы «душат» крымчан непомерными ценами за свои услуги

Симферополь, , 17:35 — REGNUM Частные компании в Крыму берут непомерные деньги за вывоз жидких отходов. Об этом 12 ноября заявил глава Крыма Сергей Аксёнов во время рабочей встречи в Совмине РК.

«На сегодня поступает множество жалоб от жителей по этому поводу. В течение двух недель необходимо совместно с Государственным комитетом по ценам и тарифам РК, а также общественной палатой просчитать максимальную тарифную планку по вывозу ЖБО. Цена за эту услугу должна быть приемлемой для населения, исчисляться не в сотнях и тысячах рублей за кубометр отходов, а в десятках», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Республики Крым сообщили, что ГУП РК «Вода Крыма» получит в 2019 году 100 миллионов рублей на закупки ассенизаторской техники.

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