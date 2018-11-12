Главное транспортное предприятие Белгорода может стать банкротом

Белгород, , 17:33 — REGNUM В Белгороде будут решать вопрос о признании Муниципального унитарного предприятия «Городской пассажирский транспорт» банкротом. Об этом сообщил портал «Бел.Ру».

Собрание кредиторов, на котором будет обсуждаться этот вопрос, назначено на 29 ноября. Также кредиторам представят отчёт временного управляющего о результатах процедуры наблюдения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проблемы «Горпассажиртранса» начались ещё в 2014 году, когда коммерческие компании стали конкурировать с муниципальным транспортом и перешли на положение «нелегалов». При этом горожане продолжали пользоваться услугами нелицензированных перевозчиков, а водители из-за задержек зарплаты массово переходили работать к конкурентам. Однако и после того, как проблемы «нелегальных» перевозчиков были частично решены, бедствия продолжились. Практически каждый год в отношении руководства МУПа возбуждаются дела о невыплате зарплат. По данным прокуратуры области, в августе 2018 года предприятие должно было работникам более 17 миллионов рублей.

Для спасения МУПа предпринимались самые разные меры, включая продажу части имущества на торгах и дотации из бюджета. Однако мэр Константин Полежаев после своего переназначения в 2018 году заявил, что в Белгороде планируют ликвидировать троллейбусы — слишком дорогой в обслуживании и изношенный вид транспорта. Горожане сразу же встали на защиту самого экологичного, по их мнению, вида общественного транспорта.

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