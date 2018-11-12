Володин: Фонд «Доктора Лизы» получит 21 млн рублей из бюджета в 2019 году

Москва, , 17:18 — REGNUM Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам поддержал предложение о выделении 21 млн рублей из федерального бюджета на деятельность фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы» в 2019 году, передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября.

Поправка была внесена по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина к проекту федерального бюджета на 2019−2021 годы, который проходит обсуждение в Госдуме.

«О возможности выделения средств Фонду Доктора Лизы по итогам исполнения бюджета за 2018 год мы говорили ещё в прошлом году. Эта норма была зафиксирована в Постановлении Госдумы при принятии федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019—2020 гг. в третьем чтении. Сейчас в рамках подготовки проекта бюджета на 2019 год ко второму чтению, мы договорились с правительством, что эти средства будут выделены. Речь идёт о 21 миллионе рублей», — отметил Володин.

По его словам, фонд Елизаветы Глинки, более известной как Доктор Лиза, нуждается в поддержке депутатов и правительства.

«Волонтеры фонда Доктора Лизы помогают нуждающимся и тяжело больным, и в первую очередь детям, пострадавшим в результате военных действий, стихийных бедствий и катастроф. Нам необходимо со своей стороны поддерживать эту важную для всех нас деятельность Фонда», — отметил Володин.