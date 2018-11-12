Крыму обещают 100 миллионов рублей на ассенизаторские нужды

Симферополь, , 17:18 — REGNUM ГУП РК «Вода Крыма» получит в 2019 году 100 миллионов рублей на закупки ассенизаторской техники. Об этом 12 ноября сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов во время рабочей встречи с руководством предприятия.

По словам главы РК, из этих средств для Симферополя выделят 41 миллион рублей.

«Вода Крыма» должна полностью сосредоточить на себе функции поставки чистой воды населению, а также вывоза жидких отходов жизнедеятельности», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крымские учёные заявили о проблеме сброса канализации в Чёрное море, который, по словам, специалистов, никто не контролирует.

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