«Дедолларизация» — успешна ли вынужденная для российской экономики мера?

Москва, , 17:07 — REGNUM Когда идет речь о дедолларизации, то имеется в виду дедолларизация экономики страны — то есть переориентирование на расчеты с партнерами России в том числе и в национальной валюте, считает доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

«Во-первых, идет не дедолларизация экономики, а идет дедолларизация экономики России, то есть речь идет о том, чтобы Россия как страна с достаточно серьезным экономическим потенциалом всё в большей степени ориентировалась на расчеты с партнерами в том числе и в национальной валюте. И общая стратегическая цель российской экономики — это уменьшение зависимости международных расчетов от иностранных валют, в том числе и доллара, евро и других иностранных валют, которые используются.

И вообще-то речь идет о том, чтобы по возможности перейти на расчеты хозяйствующих экономических субъектов в национальных валютах. И Россия в этом действует достаточно целенаправленно, а не только против доллара.

Можно сказать, что Россия достигла определенных успехов в этом направлении, мы видим, что сейчас в отношениях между крупными странами постепенно начинают переходить на расчеты в национальной валюте. Речь идет о взаимоотношениях с Китаем, Турцией, внутри СНГ, в рамках Таможенного союза. Действительно можно сказать, что в этом направлении страны продвинулись. В том числе и Россия.

Другое дело, что пока на этом этапе о полном отказе от международных валют, прежде всего доллара и евро, конечно же, говорить преждевременно, потому что объективно, конечно, доллар занимает достаточно серьезные позиции на рынке международных расчетов, и расчетная часть происходит в этих валютах. Но общая тенденция задана, и я думаю, что объем долларовых расчетов будет уменьшаться».

Аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Безуглов уточняет, что снижение роли доллара — это вынужденная мера для РФ на фоне санкционной риторики. Он напоминает, что план дедолларизации не подразумевает ограничений на кредитование компаний в иностранной валюте или на хождение доллара США в России, а прежде всего направлен на плавный переход ряда международных расчетов на национальные валюты, в частности с Китаем.

«Кроме того, РФ уже существенно сократила вложения в государственные облигации США с начала текущего года со $100 млрд до $14,1 млрд в августе, при этом постепенно наращивая объем ЗВР. Дальнейший процесс дедолларизации будет проходить медленно, поскольку расчёт в национальных валютах устроит не всех контрагентов, ввиду высокой волатильности валют развивающихся рынков, а также слабости евро в эпоху ужесточения монетарной политики ФРС».

Аналитик отдела продаж ИФК «Солид» Вадим Кравчук добавляет, что Россия действительно смогла добиться определенного прогресса в сокращении зависимости от доллара, но страна находится в самом начале пути, поэтому говорить о серьезных достижениях пока рано.

«Вследствие политической воли мы видим, что почти все ведущие экспортеры начали прорабатывать вопрос использования других валют. Технически на это потребуется время, с частью покупателей придется заключать новые договоры.

Момент для этого довольно подходящий, так как политика протекционизма со стороны США привела к тому, что необходимость дедолларизации понимают не только азиатские потребители, но и европейские партнеры России. Роль доллара в расчетах преувеличена.

По данным SWIFT на декабрь 2017, на долю доллара приходится примерно 40% мировых платежей, евро — 36%. Причем объем платежей в евро увеличился с 2015 года более чем на 6 процентных пунктов. Поэтому для российских компаний было бы наиболее выгодно поменять валюту расчетов с доллара на евро. При этом расчеты в рублях или азиатских валютах, например, китайских юанях, менее обоснованы, так как подразумевают более низкую ликвидность, а значит, возрастает риск.

Но не стоит связывать отток долларовых депозитов из российских банков с дедолларизацией. Понятно, что население и организации не конвертировали суммы в рубли, а разместили их в зарубежных банках или просто оставили в наличной форме из-за страха потерять сбережения. Считаю, что беспокоиться не о чем — с валютными сбережениями ничего не случится, даже в случае реализации негативного сценария по санкциям США, хоть это и приведет к сжатию долларовой ликвидности».