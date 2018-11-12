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Крымский бизнес предлагают привлечь к поиску слабых мест законодательства

Экономика

«У предпринимателей и чиновников Крыма взгляд на ситуацию более свежий»

Москва, 12 ноября 2018, 16:54 — REGNUM  Необходимо провести экспертизу российского законодательства с точки зрения элиты Крыма. Об этом на заседании оргкомитета Ялтинского экономического форума, которой продет в апреле 2019 года, заявил федеральный секретарь «Партии Роста», тележурналист Александра Любимова.

Он предложил собрать и систематизировать оценки крымских предпринимателей относительно недостатков российской юрисдикции.

«В российском обществе стало привычным смирение перед вот этой системой, в которой государство нам, обществу ничего не должно, — заявил Любимов. — Но у предпринимателей и чиновников Крыма взгляд на ситуацию более свежий».

Он отметил, что у крымчан есть запрос на понимание особенностей администрирования в России, и смогут оценить «кривости» системы в силу новизны информации.

«Предлагаем положить на витрину пятого Ялтинского форума экспертизу российской юрисдикции с точки зрения крымской элиты, — сказал Любимов. — Они, пожалуй, лучше, чем остальные, видят и понимают все «кривости» и тупики, в которые наше государство порой заходит».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, Ялтинский международный экономический форум пройдет 17−20 апреле 2019 года в пятый раз.

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