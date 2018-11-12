Порошенко заявил, что Украина может отказаться от внешних кредитов

Киев, , 16:42 — REGNUM Украинская экономика демонстрирует недостаточные темпы роста, чтобы повысить уровень жизни населения и, чтобы Украина перестала быть самой бедной страной в Европе. Об этом 12 ноября на седьмом заседании Совета регионального развития заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Если 70% граждан считают, что страна движется в неправильном направлении, это значит, что мы все вместе — власть и органы местного самоуправления недорабатываем. Во-вторых, большинство реформ носит дальновидный, стратегический характер. Негативные и болезненные аспекты проявляются сразу же, а позитивные изменения наступают через год-два — три и даже больше. В-третьих, хоть мы и восстановили экономический рост, его темпы недостаточны, чтобы люди во всех регионах почувствовали восстановление уровня жизни, чтобы мы перестали быть одной из самых бедных стран в Европе», — сказал Порошенко.

При этом он признал, что правительство приняло «нехорошее» решение о повышении цен на газ.

«Был ли у правительства выбор между хорошим и плохим сценарием? Нет. Правительство «стояло на растяжке» между плохим и очень плохим — между повышением тарифов и мощным ударом по финансовой и макроэкономической стабильности страны. А это и курс, и дефицит бюджета, это своевременные выплаты пенсий и зарплат, это финансирование армии, финансирование сектора безопасности… Можно ли было обойтись без повышения тарифов? Вряд ли, потому что для стабильности экономики нужна макрофинансовая помощь Евросоюза и транш МВФ, и кредит Мирового банка. Все они завязаны на соответствующих решениях», — пояснил Порошенко.

По его словам, Украина могла бы отказаться от кредитов, если бы не пиковые выплаты по внешним долгам в 2019—2020 гг.

«А можно перейти на опору на собственные силы? Текущее положение экономики позволяет отказаться от кредитов международных финансовых организаций. Я это отмечаю, это результат слаженной четырехлетней работы. Мы бы так и сделали, если бы не должны были в 2019 году и в 2020 году преодолевать пиковые нагрузки по выплате старых долгов… С 2007 по 2009 год сумма долговой нагрузки выросла на 23 млрд долл… С 2010 по 2013 год дополнительно было 32 млрд долл… Страна должна знать своих героев, которые увеличили долг на десятки миллиардов, зато теперь, глазом не моргнув, возглавляют колонны борцов с повышением тарифов… Мы будем переходить на опору на собственные силы, вместо кредитов привлекать инвестиции. Львиная доля кредитов идет на возврат предыдущих долгов и никак не на проедание», — заверил Порошенко.

Он также сообщил, что правительству удалось почти на 20% снизить долговую нагрузку на бюджет Украины.

«В 2016 году соотношение валового внутреннего продукта на сумму суверенного долга составляло почти 83%, а в середине 2018 года — немного больше 60%. Мы почти на 20% снизили долговую нагрузку», — подчеркнул Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что с 1 ноября цена на газ для населения повысится на 23,5%. По его словам, повышение цен на газ спасет страну от дефолта.

«Цены с 1 ноября на газ вырастут только на 23,5%. Не на 60%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь вследствие переговоров… Если мы не сможем продолжить сотрудничество с нашими международными партнерами, мы окажемся в состоянии, когда мы не можем обслуживать те долги, которые взяли до нас. И, к моему большому сожалению, это может привести к тому, что Украина будет введена в дефолт», — сказал Гройсман.

Кроме того, 19 октября правительство Украины приняло постановление № 867 «Об утверждении Положения о возложении специальных обязательств на субъекты рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа», согласно которому цен на газ для населения будут подниматься в 2019—2020 гг. Так, согласно принятому документу в 2019 году Киев поднимет цены на газ для населения до $338 или 9600 гривен/тыс кубометров, а в 2020 году — до $500 или 14 000 грн/тыс кубометров.

Напомним, 26 ноября министерство финансов Украины разместило пятилетние и десятилетние еврооблигации на 2 млрд долларов под 9 и 9,75% годовых. 19 октября МВФ сообщили, что Украина и Фонд договорились о новой 14-месячной программе сотрудничества stand-by, предусматривающей предоставление $3,9 млрд. Новую программу должен утвердить Исполнительный совет МВФ. Рассмотрение этого вопроса ожидается в следующем году после парламентского одобрения государственного бюджета на 2019 год.