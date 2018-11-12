В Костромской области сокращают дефицит врачей

Кострома, , 16:21 — REGNUM За 5 лет дефицит врачей и среднего медицинского персонала в Костромской области сокращен более чем на четверть, сообщает пресс-служба губернатора области. За 6 лет количество учащихся в медицинских колледжах региона с дальнейшим трудоустройством увеличилось почти в 22 раза: в 2012 году таких студентов было 11, в 2018 году — 241.

В пресс-службе отмечают, что целевой набор в профильные вузы за период с 2012 по 2018 годы вырос в 3,5 раза — с 42 студентов до 140. Чтобы ликвидировать нехватку врачей, губернатор Сергей Ситников потребовал «проработать вопросы увеличения целевого набора студентов в профильные вузы» до конца текущего года.

«Нам надо наращивать подготовку кадров не на проценты, а кратно. Думать на десятилетие вперед, увеличивать количество целевиков. Готовьте заявку на следующий год в Ярославль, Иваново — увеличение в значительной степени набора целевиков от Костромской области», — отметил губернатор.

ИА REGNUM напоминает, что прошлом году дефицит средних медицинских работников сократился на 30%: было трудоустроено 139 выпускников Костромского и Шарьинского медицинских колледжей.

Для привлечения медицинских кадров область предоставляет врачам социальную поддержу. С 2012 года за счет бюджетных и внебюджетных средств врачам предоставили 127 служебных квартир. Ежегодно 8 тыс рублей получают: 237 врачей — в виде компенсации за найм жилья, 32 врача — в виде выплаты части ипотеки. 1 500 специалистам, живущих в селах, каждый месяц частично компенсируют затраты на покупку угля.