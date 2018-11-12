Газпромбанк проведет в Сургуте семинар по МЧП

Ханты-Мансийск, , 16:21 — REGNUM В конце ноября в Сургуте впервые пройдет семинар, посвящённый работе на принципах муниципально-частного партнерства, которое позволит региональным властям значительно ускорить процесс строительства новых школ и других социальных объектов.

О том, что такое мероприятие состоится ИА REGNUM сообщили в пресс-службе организатора — Газпромбанка. По словам представителя кредитной организации, интерес к семинару высокий: посетить его, в том числе, планируют чиновники регионального правительства, руководители муниципалитетов, застройщики и многие другие.

Напомним, что в середине сентября правительственной комиссией региона уже была утверждена разработанная Газпромбанком форма типового соглашения о муниципально-частном партнерстве. Использование подобного решения позволит эффективно решать социально значимые задачи не только на территории Югры, но и во всех других регионах России.

Одним из важнейших отличий утвержденного документа по МЧП является то, что основан он на 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве…». Таким образом, типовое решение Газпромбанка, по мнению аналитиков, является более гибким, особенно в части подхода к структуре сделки и распределению рисков проекта.

Использование МЧП дает региональным властям финансовую возможность единовременно создавать значительное число объектов образования с комфортным сроком выкупа. В свою очередь инвесторам это позволит увеличить объемы строительства без обязательств по несению несвойственных бизнесу образовательных функций.

«Типовое решение Газпромбанка позволит масштабировать проекты в сфере образования и в других регионах России и привлекать финансирование в Газпромбанке без необходимости разрабатывать структуру проекта с нуля», — отметил представитель банка.

Напомним, согласно поручению президента России Владимира Путина к 2025 году общеобразовательные школы ХМАО должны перейти на односменный режим обучения детей.

В сентябре 2018 года в интервью журналу «Эксперт» директор департамента экономики — заместитель губернатора ХМАО Павел Сидоров отмечал, что «социальная сфера региона обладает большими инвестиционными возможностями для бизнеса» и на сегодня в регионе есть потребность в строительстве 103 школ, которые примут около 130 тысяч учеников.