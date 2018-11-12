В борьбе с «обналом» в строительстве поможет проектное финансирование

Москва, , 16:10 — REGNUM Самым теневым сегментом экономики можно считать «строительство» вместе с сопутствующей ему «оптово-розничной торговлей строительными материалами», считает аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.

Ранее Банк России опубликовал доклад, согласно которому лидерами по «обналу» стали оптово-розничная торговля (33% фирм), строительство (30%), сектор услуг (21%), производство (9%) и логистические услуги (6%).

«Если более внимательно рассмотреть структуру спроса на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2018 года, то легко заметить, что строительный сектор генерирует 30% спроса, тогда как торговля строительными (и промышленными) товарами — 20%. Таким образом, самым теневым сегментом экономики можно считать «строительство» вместе с сопутствующей ему «оптово-розничной торговлей строительными материалами».

Ведение строительного бизнеса отличается своей коррумпированностью и непрозрачностью, в нём по-прежнему популярны неофициальный наем работников, махинации со строительными материалами. Бороться с этим можно, например, требованиями повышать прозрачность работы отрасли.

Частично повышению прозрачности сегмента способствует перевод компаний отрасли на проектное финансирование. Строительные компании встанут перед необходимостью повышать прозрачность своей деятельности, иначе им придется столкнуться с трудностями в привлечении денег в банках, тогда как доступ к бесплатным деньгам дольщиков для них будет закрыт».

По мнению управляющего директора РЕАЛ Девелопмент Якова Литвинова, данные Банка России как минимум устаревшие — в расчетах давно уже преобладают безналичные транзакции на всё.

«Несмотря на столь безапелляционное заявление Центробанка, всё-таки я сомневаюсь, что строительная отрасль в лидерах этого рейтинга. Дело в том, что абсолютно подавляющая часть расчётов у участников строительного рынка происходит в безналичной форме.

Закупки удобнее и безопаснее осуществлять «безналом», в расчётах при продажах как квартир, так и других объектов недвижимости давно уже преобладают безналичные транзакции. Поэтому такая статистика ЦБ выглядит как минимум устаревшей.

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