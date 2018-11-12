Проект второго костромского моста через Волгу могут показать в Москве

Кострома, , 16:09 — REGNUM Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала проект по строительству второго моста через Волгу, сообщает ГТРК «Кострома». Данный вопрос обсуждался в ходе встречи губернатора области Сергея Ситникова с членом областного Совета Федерации Николаем Журавлевым.

По данным областного телевидения, Валентина Матвиенко «отметила важность реализации этого проекта для Костромской области и предложила администрации региона представить его на Транспортной неделе, которая пройдет в Москве с 17 по 22 ноября».

ИА REGNUM напоминает, что расходы на строительство второго костромского моста через Волгу могут запланировать в федеральном бюджете на 2019 год. Отметим, что бывший министр транспорта России Максим Соколов в сентябре 2017 года заявлял, что еще одна переправа через Волгу должна появиться в Костроме не позднее 2030 года.

Точные сроки начала строительства до сих пор не названы.

Тема строительства второго моста обсуждается в Костроме более 20 лет. Ранее чиновники обещали начать постройку в 2012—2015 годах и даже заложили камень на месте возведения новой переправы, но строительство объекта так и не началось.

У Костромской области финансов на постройку второй переправы нет — затраты примерно равны суммарному доходу региона за год. Федеральный бюджет ранее отказывал выделять деньги, указывая на затратность проекта и на то, что нынешнего моста области и городу хоть и с трудом, но хватает.

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