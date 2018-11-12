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На Украине резко увеличили расходы на безопасность атомных станций

Экономика

На программу потратят почти миллиард долларов

Киев, 12 ноября 2018, 16:11 — REGNUM  Финансирование программы повышения безопасности энергоблоков атомных станций увеличено в 2,5 раза, сообщило информационное агентство «Украинские новости».

Правительство Украины увеличило финансирование программы до $963 млн за счёт средств государственной компании «Энергоатом».

"Ориентировочный объем финансирования программы всего составляет 26,893 млрд грн (без НДС) собственных средств государственного предприятия «Энергоатом», а также 600 млн евро, предоставленных в качестве кредитов Европейским банком реконструкции и развития и Евроатомом», — сказано в сообщении.

Напомним, на украинских атомных станциях постоянно происходят поломки, вследствие которых выходят из строя отдельные энергоблоки АЭС. Эксперты связывают эти случаи не только с изношенностью украинских станций, но и с попытками перевести их на топливо американской компании Westinghouse, которая пытается создать копию российских топливных сборок.

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Атомная энергетика
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