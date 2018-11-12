Президент РАН предложил отказаться от выращивания зерна в Крыму

Симферополь, , 15:59 — REGNUM Крыму тяжело конкурировать в производстве продуктов питания и зерна с Краснодарским и Ставропольским краями, а также Ростовской областью, поэтому местным аграриям стоит сосредоточиться на других направлениях. Такое мнение 12 ноября высказал президент Российской академии наук Александр Сергеев во время видеомоста Москва — Симферополь, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Но у Крыма есть преимущество, связанное с уникальным климатом. Сельское хозяйство полуострова может выиграть и войти на рынок по семеноводству, производству эфиромасличных культур. Есть очень интересные вопросы, связанные с аквакультурой, виноградарством и виноделием», — отметил специалист.

По его словам, Крым может сыграть одну из ведущих ролей в сфере выращивания сахарной свеклы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за сильной жары и засухи в 2018 году в шести из 14 сельскохозяйственных районов полуострова был введён режим ЧС. Позже на полуострове увеличили посевные площади на 150 тысяч гектар. А для повышения устойчивости пшеницы и ячменя к засухе на полуостров завезли 13 новых сортов зерновых ростовской и ставропольской селекции.

По теме: В Крыму увеличили посевные площади на 150 тысяч га