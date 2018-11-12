Отскок цен на нефть вверх будет недолгим

Москва, , 15:52 — REGNUM После непрерывного снижения в течение пяти недель сегодня, 12 ноября, цены на нефть отскочили от минимального уровня $69,20, который был достигнут 9 ноября. Уже в азиатскую сессию фьючерсы открылись с гэпом вверх по $71,50 за баррель. Главная причина такого скачка — это итоги заседания последнего мониторингового комитета ОПЕК плюс, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

«Хотя конкретных рекомендаций по сокращению не прозвучало, но многие участники говорили о смене стратегии ОПЕК плюс в 2019 году и представитель Саудовской Аравии не исключил, что его страна в следующем году сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей. 12 ноября министр нефти Саудовской Аравии Аль Фалих подтвердил эти намерения и назвал даже большую цифру — 1 млн баррелей. Эти заявления и поддержали рынок нефти. Однако, надо сказать, что в целом конъюнктура остается неблагоприятной», — полагает эксперт.

Продолжает укрепляться американский доллар. 12 ноября утром доллара вышел на максимумы года 97,40. Растущий доллар всегда негативно влиял на котировки нефти. Продолжают выходить негативные макроэкономические данные в Китае и Еврозоне. Замедление мировой экономики — значит снижение спроса на нефть. В то же время пока основные игроки нефтяного рынка продолжают наращивать добычу. Рекордная добыча зафиксирована в России и США. США вышли на первое место по добычи нефти в мире, сейчас там добывают 11, 6 млн баррелей в сутки, в России — 11,4 млн баррелей.

«Динамично стало расти в США количество активных буровых установок, последние данные показали, что за неделю число буровых выросло сразу на 12 штук. Поэтому отскок на рынке нефти, скорее всего, будет недолгим. Пока не поступят реальные данные о падении добычи в Саудовской Аравии, России негативный тренд на рынке нефти сохранится», — считает Богданов.

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