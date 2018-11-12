Путин поручил правительству разобраться с фискальной нагрузкой на население

Москва, , 15:49 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву разобраться с реальным состоянием дел в сфере фискальной и квазифискальной нагрузки на население страны. Об этом сообщает 12 ноября РБК.

Отмечается, что в ходе совещания с членами правительства РФ в Ново-Огарево российский лидер обратил внимание министров на жалобы со стороны профсоюзов.

«Профсоюзы обращают внимание на то, что, по их мнению, растет фискальная и квазифискальная нагрузка на население», — подчеркнул Путин.

Также глава российского государства поручил премьер-министру РФ «с коллегами» провести анализ реальной ситуации.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября стало известно, что российский президент Владимир Путин принял предложение главы Федерации независимых профсоюзов (ФНП) Михаила Шмакова принять участие в работе совета по реформированию обязательного социального страхования.

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