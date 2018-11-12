Понедельник, 12 Ноября 2018 года
16:53:14 МСК

После забастовки водителей Челябинска прокуратура требует уголовного дела

Экономика

Причиной забастовки стали долги по зарплате

Челябинск, 12 ноября 2018, 15:42 — REGNUM  В Челябинске прокуратура поставила вопрос о возбуждении уголовного дела против заместителя директора ООО «Общественный городской транспорт». Проверка была проведена по факту задержки зарплаты сотрудникам предприятия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

По информации прокуратуры, этот человек также возглавляет ООО"Первая гильдия+», которое тоже занимается перевозками пассажиров. Ему вменяют злоупотребление полномочиями. Представители прокуратуры полагают, что он организовал движение транспорта «ОГТ» по тем же маршрутам, которые обслуживало ООО"Первая гильдия+». В итоге выручка «ОГТ» оказалась ниже.

Также в прокуратуре полагают, что этот руководитель купил шесть автобусов через одну из фирм и передал их «ОГТ» по завышенным ставкам аренды.

Результаты проверки направлены в полицию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, забастовка транспортников произошла утром 2 ноября. Причиной стали долги по зарплате. После обещаний расплатиться с сотрудниками общественный транспорт снова вышел на линию.

Читайте ранее в этом сюжете: Забастовка водителей общественного транспорта Челябинска прекращена

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Забастовки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить