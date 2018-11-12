После забастовки водителей Челябинска прокуратура требует уголовного дела

Челябинск, , 15:42 — REGNUM В Челябинске прокуратура поставила вопрос о возбуждении уголовного дела против заместителя директора ООО «Общественный городской транспорт». Проверка была проведена по факту задержки зарплаты сотрудникам предприятия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

По информации прокуратуры, этот человек также возглавляет ООО"Первая гильдия+», которое тоже занимается перевозками пассажиров. Ему вменяют злоупотребление полномочиями. Представители прокуратуры полагают, что он организовал движение транспорта «ОГТ» по тем же маршрутам, которые обслуживало ООО"Первая гильдия+». В итоге выручка «ОГТ» оказалась ниже.

Также в прокуратуре полагают, что этот руководитель купил шесть автобусов через одну из фирм и передал их «ОГТ» по завышенным ставкам аренды.

Результаты проверки направлены в полицию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, забастовка транспортников произошла утром 2 ноября. Причиной стали долги по зарплате. После обещаний расплатиться с сотрудниками общественный транспорт снова вышел на линию.

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