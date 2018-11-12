Для рубля появились оптимистичные новости

Москва, , 15:36 — REGNUM Начало недели будет оптимистичным для рубля. Причин несколько. Во-первых, растет доллар США в мире и падает спрос на классические защитные активы йену, франк и золото. Во-вторых, на рынке энергоресурсов с открытия недели восходящая коррекция, это может стать спекулятивным поводом для покупок рубля после одинакового падения на 3,2% за ноябрь против доллара США и евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

«После завершения прошлой недели, прошедших выборов в Конгресс США и решения по ставке, основным опасением для России и для рубля будет тот факт, что после промежуточных выборов в Конгресс демократы заняли комитеты палаты представителей. То есть теперь они получат доступ к секретной информации и могут ее обнародовать. Это в свою очередь может ускорить процесс введения новых санкций против России. То есть со стороны спекулянтов такой риск снова будут расценивать как возможность отогнать рубль вверх перед хорошим падением. Стоит отметить, что за 2018 год у рубля было две волны падения из-за введенных санкций и обе они составили 11−12%», — напомнил эксперт.

Если обратиться отдельно к рынку энергоресурсов, то этот фактор пока расцениваем как один из дополнительных, но не самых весомых. Прямой корреляции рубля и нефти нет. Если в какой-то момент наблюдается синхронность валютного рынка и энергетического, то не стоит это принимать за аксиому действий на ближайшее время. Так, по итогам заседания министерского комитета по мониторингу ОПЕК+ и Россия, и Саудовская Аравия заявили о готовности сократить объемы добычи нефти в ближайшие два месяца, что будет поводом для роста котировок черного золота.

«Однако вопрос спроса и предложения для нефтетрейдеров не является приоритетным на протяжении лета и осени, и больший ориентир идет на политические триггеры. Потому заявления после встречи ОПЕК+ можно считать временным драйвером роста цен на нефть», — полагает Удилов.

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