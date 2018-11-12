В Киргизии наценка на жизненно важные лекарства достигает 130%

Бишкек, , 15:32 — REGNUM В Киргизии фармацевтические компании продают жизненно важные лекарства в 1,5 — 2,3 раза дороже, чем покупают у производителей. Об этом заявила консультант по лекарственной политике министерства здравоохранения Жылдыз Жумагулова, выступая на пресс-конференции.

По ее словам, для того, чтобы сэкономить бюджетные деньги, власти республики должны рассмотреть вопрос об организации госзакупок медикаментов напрямую у производителей. Соответствующий законопроект уже разработал депутат Дастан Бекешев.

Схожую точку зрения озвучил и исполнительный директор ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев, напомнивший о том, что в 2020 — 2021 годах приобретать препараты для пациентов с ВИЧ и туберкулезом будет государство.

«Деньги, на которые будут закуплены лекарства через международные агентства, никогда не попадут в аптечную сеть. Но эти деньги могут попасть в аптечную сеть из подполья. Официально лекарства, закупленные через международные агентства, предназначены для прямого распределения между пациентами, не для аптечной сети. Если госзакупки станут дешевле, то и аптечная сеть станет дешевле», — подытожил он.

Отметим, что киргизстанские фармкомпании зачастую предпочитают завозить в Киргизию дорогие лекарственные препараты, обосновывая это тем, что продавать их более дешевые аналоги менее выгодно.

Напомним, что ранее государственное агентство по антимонопольному регулированию Киргизии выявило многочисленные факты сговора врачей с фармакологами.