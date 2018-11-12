В Атырауской области Казахстана предпринимателям выделили $217 млн

Атырау, Казахстан, , 15:27 — REGNUM По итогам девяти месяцев 2018 года 1166 предпринимателей Атырауской области были обеспечены мерами государственной поддержки на сумму 81,4 млрд тенге ($217 млн), сообщает 12 ноября агентство «Казинформ» со ссылкой на главу региона Нурлана Ногаева.

По его словам, финансовая поддержка позволила создать около 6 тыс. новых рабочих мест. Аким (глава) региона отметил, что в области оказывается поддержка малому и среднему бизнесу.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам шести месяцев 2018 года малые предприятия Казахстана реализовали продукцию и оказали услуги на 7,9 трлн тенге ($21,3 млрд), что на 37,9% больше, чем за первое полугодие 2017 года.

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