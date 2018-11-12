«Реконструированным» детсадом Петрозаводска займется СКР

Петрозаводск, , 15:21 — REGNUM Материалы по закрытому в начале ноября в Петрозаводске ранее реконструированному детскому саду будут переданы в Следственный комитет России. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь главы республики Марина Кабатюк.

Отмечается, что контакт на реконструкцию здания детского дошкольного учреждения был заключен с одной из строительных компаний на 55 млн 758 тыс. рублей. Детский сад был открыт в марте 2018 года после 24-летнего перерыва в функционировании, однако уже 6 ноября мэрия Петрозаводска приняла решение о закрытии учреждения «на основании полученной информации о возможной перегрузке несущей конструкции здания».

Как сообщало ИА REGNUM, строительную компанию Чувашии, которая печально «прославилась» качеством работ на одном из объектов — детсаде в Чебоксарах, потребовала признать банкротом администрация города Шумерля.

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