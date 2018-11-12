Назван основной экспортный продукт Мексики в Россию

Мехико, , 15:15 — REGNUM Основным экспортным товаром Мексики в Россию стали бананы, заявил в интервью РИА Новости главный координатор по международным делам мексиканского министерства сельского хозяйства Рауль Уртеага.

По его словам, в прошлом году объем поставок бананов в Россию составил 7 тыс. тонн на общую сумму $10,6 млн, тогда как в 2012 году было экспортировано всего 125 тонн.

Уртеага отметил, что бананы стали основным экспортным продуктом Мексики для России, превысив по объемам другие поставки, в том числе пиво и текилу.

Напомним, ранее сообщалось, что будущая администрация избранного президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора готова работать над взаимной отменой визового режима с Россией.

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