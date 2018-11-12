Глава ЕБРР дал оценку отношениям с Казахстаном

Астана, , 14:59 — REGNUM Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) вложил в экономику Казахстана за весь период сотрудничества около $7,5 млрд в ходе реализации 246 проектов, заявил 12 ноября президент ЕБРР Сума Чакрабарти в интервью агентству «Казинформ».

Глава ЕБРР отметил, что отношения между банком и Казахстаном получили новый импульс после подписания протокола в конце 2017 года, который определяет ключевые направления сотрудничества для модернизации и диверсификации национальной экономики.

Чакрабарти также рассказал об основных проектах банка, реализуемых в Казахстане, а также дал оценку роли Международного финансового центра «Астана» в развитии республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня 2018 года глава офиса ЕБРР в Казахстане дал рекомендации для успешного развития экономики республики. В частности, эксперт выделил проблему дефицита квалифицированных кадров и отметил необходимость развития человеческого капитала.

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