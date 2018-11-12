Понедельник, 12 Ноября 2018 года
15:11:41 МСК

Глава ЕБРР дал оценку отношениям с Казахстаном

Экономика

Отношения между банком и Казахстаном получили новый импульс в конце 2017 года

Астана, 12 ноября 2018, 14:59 — REGNUM  Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) вложил в экономику Казахстана за весь период сотрудничества около $7,5 млрд в ходе реализации 246 проектов, заявил 12 ноября президент ЕБРР Сума Чакрабарти в интервью агентству «Казинформ».

Глава ЕБРР отметил, что отношения между банком и Казахстаном получили новый импульс после подписания протокола в конце 2017 года, который определяет ключевые направления сотрудничества для модернизации и диверсификации национальной экономики.

Чакрабарти также рассказал об основных проектах банка, реализуемых в Казахстане, а также дал оценку роли Международного финансового центра «Астана» в развитии республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня 2018 года глава офиса ЕБРР в Казахстане дал рекомендации для успешного развития экономики республики. В частности, эксперт выделил проблему дефицита квалифицированных кадров и отметил необходимость развития человеческого капитала.

Читайте ранее в этом сюжете: ЕБРР: Развитию бизнеса в Казахстане мешает дефицит квалифицированных кадров

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить