В Москве ежедневно совершается 760 тысяч поездок на такси

Москва, , 14:52 — REGNUM У гостей и жителей Москвы пользуется популярностью услуги такси и каршеринга. В столице насчитывается 13,5 тыс. автомобилей каршеринга. На такси ежедневно совершается более 760 тысяч поездок. Об этом сегодня, 12 ноября, на конференции «Транспорт Москвы: возможности для малого бизнеса» заявил замруководителя столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин, передает ТАСС.

По словам Пронина, парк операторов каршеринга в Москве значительно вырос. Потенциал рынка колеблется на уровне 20−25 тысяч автомобилей. Этот сервис развивается очень быстро.

Что касается такси, то среднее время подачи автомобиля в Москве составляет пять минут. При этом Пронин отметил, что власти города собираются направить в Госдуму РФ ряд мер по регуляции данного рынка. В частности, власти хотят запретить работу таксистов без российских водительских прав.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2018 года сервисы таксомоторных перевозок «Везет», «Ситимобил», Maxim и «Яндекс.Такси» выступили против предложения властей Москвы на законодательном уровне запретить участие агрегаторов в регулировании стоимости поездок.

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