Для выводов WSJ о снижении роли доллара в экономике РФ оснований нет

Москва, , 14:52 — REGNUM Для выводов о роли доллара США в российской экономике недостаточно данных об остатках на счетах организаций и населения, сказал корреспонденту ИА REGNUM директор Высшей школы финансовых технологий Финансового университета, кандидат экономических наук Дмитрий Трофимов, комментируя материал газеты The Wall Street Journal о том, что России удалось сократить роль доллара в своей экономике.

В статье говорится, что усилия Российской Федерации, работающей над уменьшением зависимости национальной экономики от доллара, уже принесли некоторые результаты. Так, по данным газеты, доля доходов РФ от экспорта в американской валюте снизилась до 68% во втором квартале 2018 г., а доля долларовых вкладов физлиц и юрлиц в кредитных организациях страны в сентябре текущего года упала до 26%.

«Кроме того, обычно в отчетах и комментариях к ним фигурируют данные о валютных остатках в рублевом эквиваленте — соответственно, обязательно нужно делать на это поправку и считать остатки не в рублях, а в валюте. Если мы посмотрим, например, остатки на валютных депозитах населения, то сейчас их уровень в долларовом выражении соответствует концу 2014 — началу 2015 года, когда, как известно, валютные вклады выводились из банков для того, чтобы сохранить эти деньги, но уже на счетах в западных банках, в зарубежной недвижимости и других надежных активах.

Недавние исследования показывают, что отток капитала из страны продолжается, направления тоже известны, они не сильно меняются. Так что даже на основании динамики остатков на депозитах в долларах нельзя сделать вывод о дедолларизации.

Отказаться от доллара на данный момент практически невозможно по нескольким причинам. Во-первых, стартовые условия и дальнейшая экономическая политика привели к тому, что на данный момент в России в плане выбора, какая валюта стабильнее — рубль или доллар, вопрос даже не стоит. К сожалению, не в пользу рубля.

Поэтому та часть нашего населения, у которой имеются значительные накопленные денежные средства, предпочитает хранить сбережения в валюте, в том числе и на зарубежных счетах. Статистика в 2018 году это подтверждает.

Тут есть только одно средство — правильная экономическая политика, выражающаяся в том числе в стабильности национальной валюты, уровне благосостояния населения. И, конечно же, полноценное и гармоничное развитие всех отраслей нашей экономики.

Во-вторых, как отказаться от доллара в условиях, когда львиная доля импортного товара ввозится в страну за доллары? Когда основные наши экспортные товары продаются также за доллары? Доллар служит именно тем средством проведения расчетов, которым пользуются все страны.

Данная ситуация складывалась в течение длительного времени и при определенных обстоятельствах, конечно же. В том числе система торговли нефтью, существующая на данный момент. Но это уже реальность. И средство тут только одно — постепенный переход на расчеты в национальных валютах со странами-партнерами.

Несмотря на то, что тут оба партнера ограничены объемом взаимной торговли, это даст определенный эффект. В данном вопросе важен именно взаимный поток товаров, чтобы обе стороны могли использовать валюту партнера. Сейчас это, в первую очередь, Китай и страны БРИКС.

Отказ от доллара возможен, но на данный момент частично и одновременно несколькими странами. Постепенно может сложиться ситуация, когда в мире может быть несколько реально ведущих валют. Далее, по моему мнению, следует продолжать политику увеличения доли золота и других валют в структуре золотовалютных резервов Банка России.

Кроме этого, есть еще тема оттока капитала. На мой взгляд, если убрать маркетинговую составляющую в заявлениях о дедолларизации, на первом месте по значимости стоит тема деофшоризации, сокращения оттока капитала (конечно же, он происходит не в рублях) из России. И об уровне жизни населения тоже не стоит забывать, если мы говорим о стабильности национальной валюты.

В настоящее время наше население — это главный инструмент антиинфляционной политики Банка России по простому принципу: нет денет у покупателей — нет смысла поднимать цены продавцам. Плюс еще политика кредитной рестрикции и не только явно не способствуют реальному развитию экономики. Таким образом, у нас достаточно текущих проблем, которые необходимо решать, и без которых о сильной национальной валюте не может быть и речи.

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