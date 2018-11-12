Банки Казахстана рефинансировали ипотечные кредиты на сумму $360 млн

Астана, , 14:44 — REGNUM По состоянию на 10 ноября банками Казахстана одобрено 25 278 кредитов на сумму 156,8 млрд тенге ($418 млн), 23 286 займов на сумму 134,9 млрд тенге ($360 млн) рефинансировано и принято 31 247 заявок на сумму 234 млрд тенге ($625 млн). Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка республики.

Программа рефинансирования состоит из двух блоков. В рамках первого блока, на рефинансирование валютных ипотечных займов, полученных с 2004 по 2009 год, было выделено 130 млрд тенге ($347 млн).

В рамках второго блока, рефинансируются валютные ипотечные займы, полученные до 1 января 2016 года, по курсу на 18 августа 2015 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 октября Национальный банк Казахстана одобрил рефинансирование 3460 валютных займов физических лиц на сумму 28,4 млрд тенге ($76,9 млн).

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